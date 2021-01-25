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В Ростове «черный» банкир заработал 85 млн рублей

25 января 2021, 19:06
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, который на незаконных банковских операциях заработал более 85 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

С 2015 по 2017 годы фигурант руководил преступной группой, в которую входили более семи человек. Для своей работы он использовал реквизиты свыше 30 компаний, которые были созданы через подставных лиц.

«Всего на проводимых операциях удалось заработать более 85 миллионов рублей. Также члены банды изготовили 16 тысяч подложных распоряжений о переводе денег, которые представили для исполнения в кредитные учреждения», — сказано в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело, все материалы передали в Ленинский районный суд Ростова. Ранее житель Таганрога перевел незнакомой девушке 3 миллиона рублей.

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