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Posted 26 января 2021, 11:11

Published 26 января 2021, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Губернатор Ростовской области пообещал поддержку бизнесу в 2021 году

Губернатор Ростовской области пообещал поддержку бизнесу в 2021 году

26 января 2021, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, что в 2021 году меры поддержки малого и среднего бизнеса будут продолжены.

По словам главы региона, еще в декабре 2020 года было дано поручение областным комиссиям, которые возглавляют заместители губернатора, и каждая из них должны были подготовить свои предложения по поддержке бизнеса.

«Ряд предложений уже поступило и они в ближайшее время будут рассмотрены. У нас есть намерение продолжать поддерживать в 2021 году бизнеса», — сообщил Голубев.

Он добавил, что особое внимание будет уделяться наиболее пострадавшим отраслям и региональные власти уже провели оценку ситуации. «Мы должны создать условия, чтобы бизнес вышел из этой ситуации и динамика развития пошла вверх. Возможно это будет комплексный документ, возможно, мы будем оценивать ситуацию в каждом конкретном случае, но то, что это с повестки не уйдет, это точно», — заверил губернатор.

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#Общество#Новости
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