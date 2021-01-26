Губернатор Ростовской области пообещал поддержку бизнесу в 2021 году

Posted 26 января 2021, 11:11
Published 26 января 2021, 11:11
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
По словам главы региона, еще в декабре 2020 года было дано поручение областным комиссиям, которые возглавляют заместители губернатора, и каждая из них должны были подготовить свои предложения по поддержке бизнеса.
«Ряд предложений уже поступило и они в ближайшее время будут рассмотрены. У нас есть намерение продолжать поддерживать в 2021 году бизнеса», — сообщил Голубев.
Он добавил, что особое внимание будет уделяться наиболее пострадавшим отраслям и региональные власти уже провели оценку ситуации. «Мы должны создать условия, чтобы бизнес вышел из этой ситуации и динамика развития пошла вверх. Возможно это будет комплексный документ, возможно, мы будем оценивать ситуацию в каждом конкретном случае, но то, что это с повестки не уйдет, это точно», — заверил губернатор.