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Posted 27 января 2021, 07:27

Published 27 января 2021, 07:27

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Российских школьников начали допрашивать после несанкционированного митинга

Российских школьников начали допрашивать после несанкционированного митинга

27 января 2021, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В России начались допросы подростков, которые стали участниками несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального, пишет «Коммерсант».

Допросы начались в рамках возбужденного уголовного дела из-за вовлечения несовершеннолетних в опасные мероприятия. Всего беседы со следователями коснутся около 300 школьников.

«Допросы проходят сразу в нескольких городах, наиболее активно — в Санкт-Петербурге. У школьников пытаются разузнать о возможных спонсорах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что несанкционированные митинги состоялись в 125 городах. По некоторым данным, задержали 3,8 тысячи человек, в том числе 198 несовершеннолетних.

По данным издания, Следком уверен в том, что школьники стали участниками мероприятий после призывов в соцсетях. Есть информация, что из-за событий 23 января в различных регионах возбуждено 20 уголовных дел.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев осудил тех, кто призывает детей выходить на митинги.

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