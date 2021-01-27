Российских школьников начали допрашивать после несанкционированного митинга

Posted 27 января 2021, 07:27
Published 27 января 2021, 07:27
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Допросы начались в рамках возбужденного уголовного дела из-за вовлечения несовершеннолетних в опасные мероприятия. Всего беседы со следователями коснутся около 300 школьников.
«Допросы проходят сразу в нескольких городах, наиболее активно — в Санкт-Петербурге. У школьников пытаются разузнать о возможных спонсорах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что несанкционированные митинги состоялись в 125 городах. По некоторым данным, задержали 3,8 тысячи человек, в том числе 198 несовершеннолетних.
По данным издания, Следком уверен в том, что школьники стали участниками мероприятий после призывов в соцсетях. Есть информация, что из-за событий 23 января в различных регионах возбуждено 20 уголовных дел.