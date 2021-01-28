Первое заседание по делу экс-архитектора Ростова состоится в четверг

Posted 28 января 2021, 09:38
Published 28 января 2021, 09:38
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
«Решение суда кассационной инстанции нами до сих пор не получено. Юридически оно состоялось еще в конце ноября, хотя информация об отказе появилась на сайте только 30 декабря. Лично получить решение невозможно, так как из-за коронавирусных ограничений прием граждан в здании суда приостановлен. Я уже дважды направила письменное заявление о предоставлении решения, но ответа до сих пор нет. В силу закона решение принималось без проведения судебного заседания. Доводов кассации мы не знаем», - комментирует Водяник.
Первое рассмотрение дела будет происходить вновь в Ворошиловском районном суде в новом составе в четверг, 28 января, в 14.00. Дело рассмотрят по тем же материалам, так как приговор был отменен.
Илюгин стал фигурантом уголовного дела в 2019 году. По мнению следствия, он незаконно разрешил построить дома на территории города.
Также Илюгина обвинили в том, что он допустил строительство 12 самостроев. Сам он заявил, что в его обязанности не входило выявление незаконных строек.
Первоначально суд оправдал фигуранта, однако прокуратура обжаловала это решение. Дело направили на новое рассмотрение.