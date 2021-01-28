Первое заседание по делу экс-архитектора Ростова состоится в четверг

«Решение суда кассационной инстанции нами до сих пор не получено. Юридически оно состоялось еще в конце ноября, хотя информация об отказе появилась на сайте только 30 декабря. Лично получить решение невозможно, так как из-за коронавирусных ограничений прием граждан в здании суда приостановлен. Я уже дважды направила письменное заявление о предоставлении решения, но ответа до сих пор нет. В силу закона решение принималось без проведения судебного заседания. Доводов кассации мы не знаем», - комментирует Водяник.