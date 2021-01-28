Стоимость стройки инфекционной больницы в Ростове за полгода выросла на 600 млн руб

Стоимость контракта на строительство инфекционной больницы в Ростове-на-Дону в июле 2020 года составляла 2,5 млрд рублей, а инженерные работы и подготовка проектной документации — 47 млн рублей.
Спустя полгода, 14 декабря Министерство строительства региона заключает дополнительное соглашение к госконтракту. В соотвествии с новым соглашением, цена контракта составляет 3,1 млрд рублей. Стоимость инженерных работ, подготовка проектных и рабочих документов повысилась почти вдвое — с 47 до 83 млн рублей.
Из-за срыва сроков строительно-монтажных работ подрядчику — гендиректору АО «Ростовгражданпроект» Минстрой направил Претензию о выплате пени в размере 15 млн рублей.
Инфекционная больница возле Щепкинского леса в Ростове строиться в три этапа, объект планируется сдать в 2024 году. Всего запланировано создание 300 коек. Подряд на строительство новой инфекционной больницы в Ростове получит фирма «Ростовгражданпроект», руководит им депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Дегтярев.