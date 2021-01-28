Стоимость стройки инфекционной больницы в Ростове за полгода выросла на 600 млн руб

Инфекционная больница возле Щепкинского леса в Ростове строиться в три этапа, объект планируется сдать в 2024 году. Всего запланировано создание 300 коек. Подряд на строительство новой инфекционной больницы в Ростове получит фирма «Ростовгражданпроект», руководит им депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Дегтярев.