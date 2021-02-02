Ростов попал на второе место рейтинга огромных квартир для сдачи

Аналитики компании составили рейтинг самых больших квартир для аренды. Недвижимость в Ростове оказалась на втором месте. Речь идет о квартире на Пушкинской в доме 2002 года постройки. Апартаменты занимают 344 квадратных метра — это целый этаж.