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Россиянам рассказали, как выгодно купить машину

9 февраля 2021, 14:01
Фото: pexels.com
Эксперты раскрыли секреты выгодной покупки автомобиля без переплат, сообщает издание «Прайм».

По словам специалистов, лучше не пользоваться обычным займом для покупки автомобиля. Автокредит будет выгоднее, так как в него входит страховка.

При этом банки предлагают наиболее выгодные автокредиты и скидки. Одновременно с этим предусмотрены субсидии от государства, в рамках которых можно получить скидку до 10% на покупку машины.

«Некоторые эксперты предлагают заранее выяснить стоимость обслуживания транспорта. Многие производители хорошо зарабатывают на послепродажном обслуживании», — сказано в сообщении.

Ранее второй раз за 2021 год Kia подняла цены на свои машины.

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