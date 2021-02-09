Россиянам рассказали, как выгодно купить машину

По словам специалистов, лучше не пользоваться обычным займом для покупки автомобиля. Автокредит будет выгоднее, так как в него входит страховка.
При этом банки предлагают наиболее выгодные автокредиты и скидки. Одновременно с этим предусмотрены субсидии от государства, в рамках которых можно получить скидку до 10% на покупку машины.
«Некоторые эксперты предлагают заранее выяснить стоимость обслуживания транспорта. Многие производители хорошо зарабатывают на послепродажном обслуживании», — сказано в сообщении.