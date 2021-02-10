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Пчеловоды могут навсегда уйти из Ростовской области

10 февраля 2021, 09:13
Фото: pxhere.com
Ростовская область может остаться без пчеловодов из-за принятого в конце минувшего года федерального закона «О пчеловодстве», прозвучало на заседании в Заксобрании региона.

Глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский заявил, что в области насчитываются 3109 пчеловодов, у которых есть более 141 тысячи пчелосемей. При этом регистрацию прошли только 650 человек. Большинство пчеловодов имеют небольшие хозяйства, однако в законе прописано, что пчеловодческое хозяйство — юридическое лицо. Личные подсобные хозяйства никак не обозначены.

«Эти хозяйства окажутся вне правового поля и будут беззащитны перед основной проблемой — гибелью пчел из-за использования сельхозпроизводителями пестицидов и агрохимикатов», — пишет Donnews.

По новым правилам, предприятия должны будут предупреждать о планирующихся работах по использованию химикатов. Теперь проходит работа над тем, чтобы внести изменения в документ.

Ранее пчел в регионе отправили на медосмотр.

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