Пчеловоды могут навсегда уйти из Ростовской области

Глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский заявил, что в области насчитываются 3109 пчеловодов, у которых есть более 141 тысячи пчелосемей. При этом регистрацию прошли только 650 человек. Большинство пчеловодов имеют небольшие хозяйства, однако в законе прописано, что пчеловодческое хозяйство — юридическое лицо. Личные подсобные хозяйства никак не обозначены.