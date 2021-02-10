Власти Украины встревожила переброска российских ударных вертолетов Ка-52 в Ростов

Эта переброска российских вертолетов Ка-52 в Ростовскую область вызвала у Киева неожиданную реакцию, об этом сообщили ряд украинских СМИ. Эти издания начали сыпать обвинениями в адрес российских властей о том, что соседнее государство готовится к военному вторжению на сопредельные территории. Якобы, Россия перебрасывает военную технику и ударные вертолеты, чтобы в ближайшее время приступить к военной операции на Украине.