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Власти Украины встревожила переброска российских ударных вертолетов Ка-52 в Ростов

10 февраля 2021, 07:43
Фото: mil.ru
Ка-52
Летчики Южного военного округа начали облет в Ростовской области новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», сообщает ведомство.

Эта переброска российских вертолетов Ка-52 в Ростовскую область вызвала у Киева неожиданную реакцию, об этом сообщили ряд украинских СМИ. Эти издания начали сыпать обвинениями в адрес российских властей о том, что соседнее государство готовится к военному вторжению на сопредельные территории. Якобы, Россия перебрасывает военную технику и ударные вертолеты, чтобы в ближайшее время приступить к военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что вертолеты были переданы одному из авиационных полков ЮВО. Их привезли в Ростовскую область в разобранном состоянии, а затем привели в боеготовность. Однако в ЮВО подчеркнули, что никакого вторжения на Украину не планируется, эта информация является домыслом СМИ.

Ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» предназначен для разведки и уничтожения живой, воздушной и наземной, включая бронированную, силы противника. Максимальная дальность стрельбы вооружения вертолета 15-20 километров.

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