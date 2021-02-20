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Posted 20 февраля 2021, 06:58

Published 20 февраля 2021, 06:58

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Через госуслуги можно будет записаться в школы Ростовской области

Через госуслуги можно будет записаться в школы Ростовской области

20 февраля 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 2022 года жители Ростовской области смогут записать ребенка в первый класс через портал госуслуг, сообщили в региональном правительстве.

«С 2022 года в школы Ростовской области можно будет записаться через единый портал государственных услуг», — сказано в сообщении.

Сейчас в Ростовской области можно также в режиме онлайн записать ребенка в детский сад, услуга на портале предоставляется с 2014 года.

Ранее школы Ростова присоединились к образовательной платформе «СберКласс», первыми открытый урок по физике при помощи платформы провели в лицее № 50.

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