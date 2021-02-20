Через госуслуги можно будет записаться в школы Ростовской области

Posted 20 февраля 2021, 06:58
Published 20 февраля 2021, 06:58
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
«С 2022 года в школы Ростовской области можно будет записаться через единый портал государственных услуг», — сказано в сообщении.
Сейчас в Ростовской области можно также в режиме онлайн записать ребенка в детский сад, услуга на портале предоставляется с 2014 года.
Ранее школы Ростова присоединились к образовательной платформе «СберКласс», первыми открытый урок по физике при помощи платформы провели в лицее № 50.