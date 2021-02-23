Остановку транспорта запретят в центре Ростова с 13 марта

Posted 23 февраля 2021, 12:46
Published 23 февраля 2021, 12:46
Modified 18 сентября 2022, 11:27
Updated 18 сентября 2022, 11:27
Нельзя будет останавливаться по южной стороне Большой Садовой от дома № 40 до Буденновского проспекта, по восточное стороне Журавлева от Суворова до Пушкинской, а также на улице Восточной от Крепостного до Нахичеванского.
С восточной стороны улицы Журавлева запретят остановку от дома № 25/167 до Петровской, на Шаумяна по северной стороне от дома № 27 до Буденновского проспекта.
На улице Фрунзе от Тимирязева по южной стороне запретят парковку до Буденновского, а по северной — до Стадионной. Кроме того, нельзя будет останавливаться с восточной стороны Каяни от дома № 10 до Верхненольной, 8.
Запрет будет действовать до конца 2035 года.