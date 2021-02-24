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Posted 24 февраля 2021, 09:36

Published 24 февраля 2021, 09:36

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Подростка, пострадавшего от взрыва в Ростовской области, перевели в реанимацию

Подростка, пострадавшего от взрыва в Ростовской области, перевели в реанимацию

24 февраля 2021, 09:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области рассказали о состоянии 15-летнего юноши, пострадавшего от взрыва бытового газа в хуторе Молоканской Красносулинского района, пишет donday.ru.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в частном доме на хуторе Молоканский 22 февраля. В результате происшествия три человека, в том числе 15-летний подросток, сильно пострадали, дом же был разрушен до основания.

В настоящее время пострадавший юноша находится в реанимации хирургического отделения Областной детской клинической больницы Ростова-на-Дону. У мальчика 15% ожогов тела — пострадали руки, стопы и лицо.

Мать подростка Ольга Гущина сообщила СМИ, что накануне происшествия отец с сыном приобрели на автозаправочной станции газовый баллон, чтобы в мороз обогреть дом. Взрыв прогремел утром 22 февраля. В этот момент подросток уже проснулся, надел на себя трико и кофту. Медики считают, что это уберегло его от более серьезных ожогов.

В этот момент мать подростка находилась в командировке в Казани, ей удалось вернуться домой только 23 февраля.

Супруг женщины, 42-летний мужчина, госпитализирован в горбольницу города Зверево, он подключен к аппарату ИВЛ, пациент получил ожоги 60% тела. Медики намерены перевести его для дальнейшего лечения в Ростов.

Больше всех пострадал 32-летний дядя подростка. У него обожжено 96% тела, его состояние оценивается как критическое, а медики не дают никаких прогнозов.

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