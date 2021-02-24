Подростка, пострадавшего от взрыва в Ростовской области, перевели в реанимацию

Мать подростка Ольга Гущина сообщила СМИ, что накануне происшествия отец с сыном приобрели на автозаправочной станции газовый баллон, чтобы в мороз обогреть дом. Взрыв прогремел утром 22 февраля. В этот момент подросток уже проснулся, надел на себя трико и кофту. Медики считают, что это уберегло его от более серьезных ожогов.