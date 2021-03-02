rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2021, 09:24

Published 2 марта 2021, 09:24

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Попытка обмануть наркомана испортила жизнь капитану полиции в Ростовской области

Попытка обмануть наркомана испортила жизнь капитану полиции в Ростовской области

2 марта 2021, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области огласили приговор капитану полиции Завену Мелкумяну, который получил взятку, сообщили в региональном УФСБ.

По данным управления, фигурант был задержан при получении 150 тысяч рублей. За это он пообещал не привлекать к уголовной ответственности наркомана. До этого во время обысков у него дома нашли белый порошок, который оказался запрещенным веществом.

«По факту мошенничества завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.

Решение принял Таганрогский городской суд, приговор вступил в законную силу. Добавим, что Мелкумян являлся оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Неклиновскому району.

Ранее полицейские в Батайске попались на взятке от наркомана.

Материалы по теме
Житель Таганрога мечтал заниматься изготовлением наркотиков, но попал в тюрьмуФСИН Ростова проверяет информацию об отравлении наркотиками сотрудника колонииЖительница Ростова перед пенсией решила заработать на сбыте наркотиков
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика