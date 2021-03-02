Попытка обмануть наркомана испортила жизнь капитану полиции в Ростовской области

Posted 2 марта 2021, 09:24
Published 2 марта 2021, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
По данным управления, фигурант был задержан при получении 150 тысяч рублей. За это он пообещал не привлекать к уголовной ответственности наркомана. До этого во время обысков у него дома нашли белый порошок, который оказался запрещенным веществом.
«По факту мошенничества завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.
Решение принял Таганрогский городской суд, приговор вступил в законную силу. Добавим, что Мелкумян являлся оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Неклиновскому району.