«Просили денег»: жители Ростовской области рассказали о беспределе в детсаду

Posted 9 марта 2021, 06:36
Published 9 марта 2021, 06:36
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Изначально поступили жалобы, что помещения в детском саду № 99 плохо отапливались. Всю зиму воспитанникам пришлось провести в теплой одежде, но это не спасало об болезней.
«Руководство учреждения решение проблемы повесило на родителей. Их попросили купить отопительные приборы, а заодно и скинуться на ремонт», — заявил депутат.
Он добавил, что по данному факту было составлено обращение в надзорные органы. Теперь соблюдается температурный режим, а тех, кто устраивал поборы, привлекут к административной ответственности.
Парламентарий также рассказал о жительницах Советского и Первомайского районов, которым не перечисляли выплаты на третьего ребенка. Теперь они получают положенные средства.