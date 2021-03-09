rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2021, 06:36

Published 9 марта 2021, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 11:30

Updated 18 сентября 2022, 11:30

«Просили денег»: жители Ростовской области рассказали о беспределе в детсаду

«Просили денег»: жители Ростовской области рассказали о беспределе в детсаду

9 марта 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Сальске привлекут к ответственности сотрудников детского сада, которые просили денег у родителей детей, сообщил депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев.

Изначально поступили жалобы, что помещения в детском саду № 99 плохо отапливались. Всю зиму воспитанникам пришлось провести в теплой одежде, но это не спасало об болезней.

«Руководство учреждения решение проблемы повесило на родителей. Их попросили купить отопительные приборы, а заодно и скинуться на ремонт», — заявил депутат.

Он добавил, что по данному факту было составлено обращение в надзорные органы. Теперь соблюдается температурный режим, а тех, кто устраивал поборы, привлекут к административной ответственности.

Парламентарий также рассказал о жительницах Советского и Первомайского районов, которым не перечисляли выплаты на третьего ребенка. Теперь они получают положенные средства.

Ранее спиленные в детсаду деревья возмутили жителей Ростова.

Материалы по теме
Ростовчанка Шевченко пожаловалась на боязнь людей после двух лет домашнего арестаРостовчане пожаловались на бездомных собак в районе площади 2-й Пятилетки«Я не делал ничего плохого»: вратарь ФК «Сочи» пожаловался на ростовчан
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика