Ростовчане обвинили медлительную скорую в смерти человека на Стачки

Posted 9 марта 2021, 15:03
Published 9 марта 2021, 15:03
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В одном из городских заведений стало плохо посетителю. Инцидент случился во вторник на проспекте Стачки.
«Десятки человек вызывали бригаду скорой помощи, но она не планировала выезжать. Человек в это время умирал и ему пытались помочь очевидцы», — написал автор.
Он добавил, что прибывший медик ничего не стала предпринимать и начала искать документы. В результате горожанин скончался.