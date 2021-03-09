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Posted 9 марта 2021, 15:03

Published 9 марта 2021, 15:03

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Ростовчане обвинили медлительную скорую в смерти человека на Стачки

Ростовчане обвинили медлительную скорую в смерти человека на Стачки

9 марта 2021, 15:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростова-на-Дону длительное время не могли дождаться скорую к умирающему человеку, сообщили они соцсетях.

В одном из городских заведений стало плохо посетителю. Инцидент случился во вторник на проспекте Стачки.

«Десятки человек вызывали бригаду скорой помощи, но она не планировала выезжать. Человек в это время умирал и ему пытались помочь очевидцы», — написал автор.

Он добавил, что прибывший медик ничего не стала предпринимать и начала искать документы. В результате горожанин скончался.

Ранее ростовчанка обвинила врачей больницы № 20 и ГБСМП в смерти мужа.

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