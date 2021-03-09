Ростовские водители-инвалиды не понимают правила пользования платными парковками

Posted 9 марта 2021, 12:14
Published 9 марта 2021, 12:14
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Владимир Спирин рассказывает, что в Центре города он оставлял свою машину на специально обозначенных местах для инвалидов, и никаких проблем не возникало.
«Но когда я еду по Социалистической, справа от меня — целая полоса платных стоянок. И места для инвалидов все заняты. Могу ли я, как человек с пожизненной инвалидностью, бесплатно оставить машину на любом свободном месте на платной парковке?» — не понимает ростовчанин.
Он рассуждает, что если не имеет такого права, то где гарантии того, что на занятом месте для инвалида стоит действительно машина инвалида, а не просто машина, которую не успели эвакуировать.
«Я пробовал в Интернете найти ответ на свой вопрос, но никакой информации об этом нет. А самостоятельно проверять на практике — слишком дорого. Нет у меня возможности заплатить штраф пять тысяч рублей, отдать еще пять тысяч рублей за эвакуацию машины, да и нести дальнейшие расходы, — говорит Владимир Спирин. — Нужно четкое понимание ситуации, где можно бесплатно припарковаться инвалиду, если все парковочные места для инвалидов на платной стоянке заняты».