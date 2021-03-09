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Posted 9 марта 2021, 12:14

Published 9 марта 2021, 12:14

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Ростовские водители-инвалиды не понимают правила пользования платными парковками

Ростовские водители-инвалиды не понимают правила пользования платными парковками

9 марта 2021, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Справа по улице Социалистической в Ростове идет целая полоса платных стоянок, но все места для инвалидов заняты, непонятно, можно ли бесплатно оставить машину на любом свободном месте, сообщает RostovGazeta ростовчанин с пожизненной инвалидностью Владимир Спирин.

Владимир Спирин рассказывает, что в Центре города он оставлял свою машину на специально обозначенных местах для инвалидов, и никаких проблем не возникало.

«Но когда я еду по Социалистической, справа от меня — целая полоса платных стоянок. И места для инвалидов все заняты. Могу ли я, как человек с пожизненной инвалидностью, бесплатно оставить машину на любом свободном месте на платной парковке?» — не понимает ростовчанин.

Он рассуждает, что если не имеет такого права, то где гарантии того, что на занятом месте для инвалида стоит действительно машина инвалида, а не просто машина, которую не успели эвакуировать.

«Я пробовал в Интернете найти ответ на свой вопрос, но никакой информации об этом нет. А самостоятельно проверять на практике — слишком дорого. Нет у меня возможности заплатить штраф пять тысяч рублей, отдать еще пять тысяч рублей за эвакуацию машины, да и нести дальнейшие расходы, — говорит Владимир Спирин. — Нужно четкое понимание ситуации, где можно бесплатно припарковаться инвалиду, если все парковочные места для инвалидов на платной стоянке заняты».

Ранее стало известно, что чиновников и силовиков Ростова освободили от оплаты парковки.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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