Ростовские водители-инвалиды не понимают правила пользования платными парковками

«Я пробовал в Интернете найти ответ на свой вопрос, но никакой информации об этом нет. А самостоятельно проверять на практике — слишком дорого. Нет у меня возможности заплатить штраф пять тысяч рублей, отдать еще пять тысяч рублей за эвакуацию машины, да и нести дальнейшие расходы, — говорит Владимир Спирин. — Нужно четкое понимание ситуации, где можно бесплатно припарковаться инвалиду, если все парковочные места для инвалидов на платной стоянке заняты».