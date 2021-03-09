Завод по производству тракторов в Ростовской области запустят в 2022 году

Posted 9 марта 2021, 07:07
Published 9 марта 2021, 07:07
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Это стало известно в ходе визита на предприятие директора регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга Андрея Цемаховича и замминистра Минпромэнерго региона Андрея Атаманцева. Их ознакомили с ходом реализации инвестиционных проектов, разработками предприятия и выпускаемой техникой.
Также гости увидели основные площадки компании, в том числе участки сборки трансмиссий, комбайнов и тракторов. Им презентовали актуальные модели самоходной техники и электронные системы.
Представители предприятия поделились планами на ближайшее будущее. Так, в следующем году запустят новый тракторный завод и окрасочный комплекс. Начнется производство собственных коробок передач для тракторов. Всего в реализацию проектов вложат 19,9 миллиарда рублей.
Мощности тракторов будут варьироваться от 170 до 600 лошадиных сил. Андрей Цемахович успел поучаствовать в тест-драйве одного из тракторов.
«Я впервые побывал на Ростсельмаше. Цель поездки — убедиться в эффективности мер поддержки по линии Минпромторга и правительства РФ. Результаты инвестпроектов — впечатляют», — отметил Цемахович.