Завод по производству тракторов в Ростовской области запустят в 2022 году

В Ростовской области в 2022 году планируется запустить предприятие по производству тракторов полного цикла Ростельмаш, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно в ходе визита на предприятие директора регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга Андрея Цемаховича и замминистра Минпромэнерго региона Андрея Атаманцева. Их ознакомили с ходом реализации инвестиционных проектов, разработками предприятия и выпускаемой техникой. Также гости увидели основные площадки компании, в том числе участки сборки трансмиссий, комбайнов и тракторов. Им презентовали актуальные модели самоходной техники и электронные системы. Представители предприятия поделились планами на ближайшее будущее. Так, в следующем году запустят новый тракторный завод и окрасочный комплекс. Начнется производство собственных коробок передач для тракторов. Всего в реализацию проектов вложат 19,9 миллиарда рублей. Мощности тракторов будут варьироваться от 170 до 600 лошадиных сил. Андрей Цемахович успел поучаствовать в тест-драйве одного из тракторов. «Я впервые побывал на Ростсельмаше. Цель поездки — убедиться в эффективности мер поддержки по линии Минпромторга и правительства РФ. Результаты инвестпроектов — впечатляют», — отметил Цемахович. Материалы по теме Главе правительства РФ Мишустину продемонстрировали умный комбайн Ростсельмаш Ростсельмаш переходит на работу в две смены и набирает персонал Зарплату увеличил своим сотрудникам Ростсельмаш