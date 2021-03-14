ГК «Ростов-Дон» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Счет в игре был открыт на третьей минуте ростовчанками. Обе команды задали высокий темп, однако лучше в своих действиях был «Ростов-Дон».
На восьмой минуте счет стал 5:1 в пользу ростовчанок, тогда тренер «Подравки» взял тайм-аут. Но в дальнейшем ситуация особо не изменилась.
Хорватки часто теряли мяч, либо он летел мимо ворот. На перерыв команды ушли при счете 24:11.
Во втором тайме ростовчанки много ошибались в защите. «Ростов-Дон» удерживал преимущество в счете до конца матча. В результате клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.