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ГК «Ростов-Дон» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

14 марта 2021, 17:05
Фото: ГК Ростов-Дон
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в воскресенье обыграл хорватскую «Подравку» со счетом 42:24, сообщается на сайте команды.

Счет в игре был открыт на третьей минуте ростовчанками. Обе команды задали высокий темп, однако лучше в своих действиях был «Ростов-Дон».

На восьмой минуте счет стал 5:1 в пользу ростовчанок, тогда тренер «Подравки» взял тайм-аут. Но в дальнейшем ситуация особо не изменилась.

Хорватки часто теряли мяч, либо он летел мимо ворот. На перерыв команды ушли при счете 24:11.

Во втором тайме ростовчанки много ошибались в защите. «Ростов-Дон» удерживал преимущество в счете до конца матча. В результате клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

До этого ростовские гандболистки завоевали Кубок России.

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