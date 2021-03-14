Несовершеннолетнего задержали за ограбление магазина в Новочеркасске

ЧП произошло в магазине косметики в Молодежном микрорайоне в городе Новочеркасск. Ночью в воскресенье 17-летний парень разбил стеклянную дверь супермаркета, с целью ограбления. Преступник попытался забрать деньги из кассы, однако в магазине сразу же сработала сигнализация. Прибывшие на место преступления полицейские задержали подозреваемого.
«В полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации в одном из магазинов. По горячим следам задержали несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в этом преступлении», — сообщили в региональной полиции.
Проводится проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.