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Несовершеннолетнего задержали за ограбление магазина в Новочеркасске

14 марта 2021, 20:15
Фото: 1Медиаинвест
В Новочеркасске Ростовской области 17-летний парень задержан за ограбление магазина, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в магазине косметики в Молодежном микрорайоне в городе Новочеркасск. Ночью в воскресенье 17-летний парень разбил стеклянную дверь супермаркета, с целью ограбления. Преступник попытался забрать деньги из кассы, однако в магазине сразу же сработала сигнализация. Прибывшие на место преступления полицейские задержали подозреваемого.

«В полицию поступило сообщение о сработавшей сигнализации в одном из магазинов. По горячим следам задержали несовершеннолетнего местного жителя, подозреваемого в этом преступлении», — сообщили в региональной полиции.

Проводится проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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