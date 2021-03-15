Эксперты в очередной раз сравнили Ростов и Краснодар

Также в Ростове нулевой естественный прирост населения, в Краснодаре он хоть небольшой, но есть. Кубанская столица более притягательна для жителей других регионов, в конце второго десятилетия 21 века в Краснодаре приходилось 20 приезжих на тысячу местных жителей, а в Ростове всего четыре.