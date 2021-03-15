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Эксперты в очередной раз сравнили Ростов и Краснодар

15 марта 2021, 17:10
Фото: vk.com/rostovnadonu
Ростов-на-Дону по многим параметрам отстал от Краснодара, считает доктор географических наук, профессор Наталья Зубаревич.

Как рассказала Зубаревич в рамках проекта «Ростов-300», в донской столице лучше осталось только высшее образование, хотя его уровень, по мнению эксперта, деградирует везде.

Еще одно преимущество Ростова — в него стекается 60% инвестиций против 30% в Краснодаре. Также в Ростове сосредоточена треть всего населения региона против 20% в Краснодаре.

Кроме того, в Ростове есть новый аэропорт Платов, хотя на Кубани есть аэрогавани не только в столице региона, но еще и в Сочи с Анапой.

Также в Ростове нулевой естественный прирост населения, в Краснодаре он хоть небольшой, но есть. Кубанская столица более притягательна для жителей других регионов, в конце второго десятилетия 21 века в Краснодаре приходилось 20 приезжих на тысячу местных жителей, а в Ростове всего четыре.

Также преимуществом Краснодара является объем торговли и средняя зарплата, по словам эксперта, «средний класс в Краснодаре существенно вырос».

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