Эксперты в очередной раз сравнили Ростов и Краснодар

Как рассказала Зубаревич в рамках проекта «Ростов-300», в донской столице лучше осталось только высшее образование, хотя его уровень, по мнению эксперта, деградирует везде.
Еще одно преимущество Ростова — в него стекается 60% инвестиций против 30% в Краснодаре. Также в Ростове сосредоточена треть всего населения региона против 20% в Краснодаре.
Кроме того, в Ростове есть новый аэропорт Платов, хотя на Кубани есть аэрогавани не только в столице региона, но еще и в Сочи с Анапой.
Также в Ростове нулевой естественный прирост населения, в Краснодаре он хоть небольшой, но есть. Кубанская столица более притягательна для жителей других регионов, в конце второго десятилетия 21 века в Краснодаре приходилось 20 приезжих на тысячу местных жителей, а в Ростове всего четыре.
Также преимуществом Краснодара является объем торговли и средняя зарплата, по словам эксперта, «средний класс в Краснодаре существенно вырос».