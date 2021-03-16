Фотоаппараты по 118 тыс руб закупят власти Ростовской области

Заказчиком является комитет по охране объектов культурного наследия региона. Подать заявку на участие необходимо до 22 марта, аукцион состоится 24 числа.
Всего планируется купить пять устройств по 118 тысяч рублей. Максимальное разрешение видеосъемки должно быть Ultra HD.
В техническом задании указано, что победитель предоставит фотоаппараты Nikon D750. Они будут новыми и изготовленными не ранее 2020 года.
Срок действия гарантии составит не менее года. Ранее больницам Ростовской области закупили мебель и другое имущество на 132 млн рублей.