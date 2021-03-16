Глава Новочеркасска раскритиковал уборку городских улиц.

По словам Лысенко качество уборки новочеркасских улиц оставляет желать лучшего и призвал подрядчика привлекать больше рабочих для уборк города вручную, раз коммунальная техника не в силах справиться с поддержанием чистоты. Кроме того, он призвал обращаться за помощью к городским предприятиям.