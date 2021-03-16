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Ларьки снова установили на Сержантова в Ростове

16 марта 2021, 20:04
Фото: ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону потребовали снести рынок на улице Сержантова, который они считают незаконным, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на этой территории постоянно появлялись незаконные торговые точки, несмотря на заверения администрации Первомайского района, что проблем нет. Продавцы приходили с самого утра и завершали свою работу только вечером.

При этом товары продавали недалеко от участка полиции и здания администрации. Теперь на пешеходной зоне установили металлические конструкции для торговли, что возмутило ростовчан.

«Нам устанавливают незаконный рынок, сейчас обращаемся во все инстанции. До этого работал рынок, но его закрыли, он был признан незаконным», — заявили горожане.

Они добавили, что работы проводятся очень быстро. Пользователи в комментариях написали, что подобная ситуация происходит и в других районах.

«Да по всему городу такое происходит. Одни ларьки сносят, другие на этом же месте появляются», — прозвучало в комментариях.

«Была аллея, а станет помойка», — прокомментировали горожане.

«По Сержантова идти невозможно. Не понимаю, неужели действительно находятся люди, которые покупают колбасу, масло, которые пролежали целый день на солнце и ветре», — возмутились ростовчане.

«Я вот все не пойму, чем он им там мешает? Люди на рынке громко кричат? Если переживаете по поводу грязи и мусора, то он везде сейчас», — заступилась за продавцов местная жительница.

Ранее ростовчане одобрили идею снести Центральный рынок.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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