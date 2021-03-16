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Логвиненко позвал ростовчан решить, что делать с Театральным спуском

16 марта 2021, 18:42
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону с 19 марта по 21 апреля состоится обсуждение проектов по планировке Театрального спуска, сообщил в своем Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, в действующем генплане города особое место занимает связь города с рекой Дон. Алексей Логвиненко отметил, что на Театральном спуске построят магистральные улицы местного значения, а также бульвар для прогулок и обустроят зеленую зону. А набережную Дона с Театральным спуском свяжут современные пешеходные зоны.

Также в планы городских властей входит благоустройство парковой зоны в районе примыкания Театрального спуска к улице Береговой.

Принять участие в обсуждении проекта ростовчане могут на сайте городской администрации.

Ранее ростовчане раскритиковали планы по строительству очередных высоток на проспекте Нагибина.

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