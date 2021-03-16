Логвиненко позвал ростовчан решить, что делать с Театральным спуском

По его словам, в действующем генплане города особое место занимает связь города с рекой Дон. Алексей Логвиненко отметил, что на Театральном спуске построят магистральные улицы местного значения, а также бульвар для прогулок и обустроят зеленую зону. А набережную Дона с Театральным спуском свяжут современные пешеходные зоны.