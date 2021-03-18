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Posted 18 марта 2021, 11:13

Published 18 марта 2021, 11:13

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Правила застройки центра Ростова поменяются в июле 2021 года

18 марта 2021, 11:13
В Ростове-на-Дону в июле утвердят проект зоны охраны исторического центра города, сообщили в мэрии.

Эта информация прозвучала в ходе заседания от замглавы комитета по охране объектов культурного наследия региона Ирины Коробовой. Эти меры позволят регламентировать строительные работы в центре города.

В данный момент проект находится на согласовании в Минкульте. Он вступит в силу с июля 2021 года.

Стало известно, что регламентировано будет строительство в границах улиц Сиверса и 33-ей Линии, а также Береговой и Красноармейской. На разработку проектов из бюджета направили 48,7 миллиона рублей.

Ранее Логвиненко предупредил, что ради набережной порт в Ростове могут вынудить переехать.

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