Правила застройки центра Ростова поменяются в июле 2021 года

Posted 18 марта 2021, 11:13
Published 18 марта 2021, 11:13
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Эта информация прозвучала в ходе заседания от замглавы комитета по охране объектов культурного наследия региона Ирины Коробовой. Эти меры позволят регламентировать строительные работы в центре города.
В данный момент проект находится на согласовании в Минкульте. Он вступит в силу с июля 2021 года.
Стало известно, что регламентировано будет строительство в границах улиц Сиверса и 33-ей Линии, а также Береговой и Красноармейской. На разработку проектов из бюджета направили 48,7 миллиона рублей.
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