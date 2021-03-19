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Posted 19 марта 2021, 14:43

Published 19 марта 2021, 14:43

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

В Ростове назвали подробности экстренной посадки самолета из Турции

В Ростове назвали подробности экстренной посадки самолета из Турции

19 марта 2021, 14:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в экстренном порядке пришлось посадить самолет, который направлялся из Антальи в Москву, пишет РИА «Новости».

Рейс обслуживает компания «Уральские авиалинии». Самолет Airbus A321 должен был приземлиться в Домодедово, но по технической причине его посадили в Ростове.

Всего в лайнере находились 194 человека, сейчас решается вопрос о предоставлении другого воздушного судна. С произошедшим разбираются технические специалисты.

По данным издания, посадка в Ростове прошла успешно. Ранее обвиняемому в ограблении «самолета Судного дня» в Таганроге продлили арест.

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