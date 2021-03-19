В Ростове назвали подробности экстренной посадки самолета из Турции

Posted 19 марта 2021, 14:43
Published 19 марта 2021, 14:43
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Рейс обслуживает компания «Уральские авиалинии». Самолет Airbus A321 должен был приземлиться в Домодедово, но по технической причине его посадили в Ростове.
Всего в лайнере находились 194 человека, сейчас решается вопрос о предоставлении другого воздушного судна. С произошедшим разбираются технические специалисты.
По данным издания, посадка в Ростове прошла успешно. Ранее обвиняемому в ограблении «самолета Судного дня» в Таганроге продлили арест.