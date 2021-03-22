rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2021, 14:24

Published 22 марта 2021, 14:24

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

До сентября отремонтируют улицу Всесоюзную в Ростове

22 марта 2021, 14:24
Покрытие автодороги по улице Всесоюзной в Ростове-на-Дону заменят до 1 сентября, сообщили в областном правительстве.

На проведение работ уже выделили средства, об этом рассказал губернатор области Василий Голубев в ходе интерактивного приема населения.

Кроме того, обновят участки сетей водоснабжения в поселках Соколово-Кундрюченский и Юбилейный в Новошахтинске, работы обойдутся в 87 миллионов рублей. Также в Ростове усилят основание фундамента в многоэтажном доме на Большой Садовой и продолжат строительство корпуса роддома № 5.

Кроме того, по просьбе жильцов в Ростове благоустроят детскую и спортивную площадки в районе домов № 24 и 24/1 по улице Добровольского.

Ранее во время интерактивного приема губернатора жители хутора Дубового добились отмены строительства дороги к шахте.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика