До сентября отремонтируют улицу Всесоюзную в Ростове

Кроме того, обновят участки сетей водоснабжения в поселках Соколово-Кундрюченский и Юбилейный в Новошахтинске, работы обойдутся в 87 миллионов рублей. Также в Ростове усилят основание фундамента в многоэтажном доме на Большой Садовой и продолжат строительство корпуса роддома № 5.