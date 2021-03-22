До сентября отремонтируют улицу Всесоюзную в Ростове

Posted 22 марта 2021, 14:24
Published 22 марта 2021, 14:24
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
На проведение работ уже выделили средства, об этом рассказал губернатор области Василий Голубев в ходе интерактивного приема населения.
Кроме того, обновят участки сетей водоснабжения в поселках Соколово-Кундрюченский и Юбилейный в Новошахтинске, работы обойдутся в 87 миллионов рублей. Также в Ростове усилят основание фундамента в многоэтажном доме на Большой Садовой и продолжат строительство корпуса роддома № 5.
Кроме того, по просьбе жильцов в Ростове благоустроят детскую и спортивную площадки в районе домов № 24 и 24/1 по улице Добровольского.
Ранее во время интерактивного приема губернатора жители хутора Дубового добились отмены строительства дороги к шахте.
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