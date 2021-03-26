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Posted 26 марта 2021, 08:21

Published 26 марта 2021, 08:21

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Заключенные в Батайске объявили голодовку и нанесли себе ранения

26 марта 2021, 08:21
В исправительной колонии №15 в Батайске заключенные объявили голодовку из-за перевода в другие отряды, сообщил "Коммерсант".

Всего в акции протеста участвуют восемь заключенных, кроме того, один из них нанес себе резанную рану живота, второй вскрыл вены. Обоих спасли, но осужденный с ранением в живот находится в больнице.

Как рассказали родственники осужденных, перевод в другие отряды может стать смертельным для протестующих. С 2006 года в промзоне ИК живут два отряда, которые не хотят соблюдать воровские законы и перевод их в жилую зону может привести к серьезному конфликту. По этой причине с вечера 17 марта восемь человек объявили голодовку.

Ранее во ФСИН прокомментировали информацию о массовой голодовке в колонии Новочеркасска.

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