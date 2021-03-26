Заключенные в Батайске объявили голодовку и нанесли себе ранения

Как рассказали родственники осужденных, перевод в другие отряды может стать смертельным для протестующих. С 2006 года в промзоне ИК живут два отряда, которые не хотят соблюдать воровские законы и перевод их в жилую зону может привести к серьезному конфликту. По этой причине с вечера 17 марта восемь человек объявили голодовку.