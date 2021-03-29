Более 3 млн рублей потратит УМВД Ростовской области на радиопрограммы

Деньги выделили из федерального бюджета, заявки принимают до 2 апреля, аукцион в электронной форме проведут 5 апреля.
Исполнителю необходимо в течение пяти дней с момента подписания контракта разработать медиаплан и сценарий радиопрограмм по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на региональном уровне.
Программы будут рассчитаны на участников дорожного движения, а также на детей и их родителей. Каждая из радиопрограмм должна быть продолжительностью не менее 20 минут и содержать от 15 вопросов по темам, утвержденным в медиаплане.