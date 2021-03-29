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Более 3 млн рублей потратит УМВД Ростовской области на радиопрограммы

29 марта 2021, 13:13
Фото: 61.мвд.рф
ГУ МВД Ростовской области направит 3,06 миллиона рублей на создание и размещение программ на радиостанции, сообщается на сайте госзакупок.

Деньги выделили из федерального бюджета, заявки принимают до 2 апреля, аукцион в электронной форме проведут 5 апреля.

Исполнителю необходимо в течение пяти дней с момента подписания контракта разработать медиаплан и сценарий радиопрограмм по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на региональном уровне.

Программы будут рассчитаны на участников дорожного движения, а также на детей и их родителей. Каждая из радиопрограмм должна быть продолжительностью не менее 20 минут и содержать от 15 вопросов по темам, утвержденным в медиаплане.

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