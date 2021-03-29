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Posted 29 марта 2021, 10:36

Published 29 марта 2021, 10:36

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Закрытый ранее ковидный госпиталь возобновил работу в Ростовской области

Закрытый ранее ковидный госпиталь возобновил работу в Ростовской области

29 марта 2021, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области вновь открыли инфекционный госпиталь в МБУЗ «ЦРБ» Усть-Донецкого района, сообщили в региональном пресс-центре.

Госпиталь рассчитан на 112 пациентов, кроме того, на 19 коек увеличили вместимость ковидного госпиталя на базе ГБСМП Таганрога.

Мера вызвана ростом загруженности коечного фонда, наблюдаемом в области с 15 марта. В дальнейшем вопросы увеличения или сокращения коечного фонда будут решать с учетом текущей обстановки по коронавирусу.

Всего же на 29 марта в Ростовской области работают 17 ковидных госпиталей.

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