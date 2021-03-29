Закрытый ранее ковидный госпиталь возобновил работу в Ростовской области

Posted 29 марта 2021, 10:36
Published 29 марта 2021, 10:36
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Госпиталь рассчитан на 112 пациентов, кроме того, на 19 коек увеличили вместимость ковидного госпиталя на базе ГБСМП Таганрога.
Мера вызвана ростом загруженности коечного фонда, наблюдаемом в области с 15 марта. В дальнейшем вопросы увеличения или сокращения коечного фонда будут решать с учетом текущей обстановки по коронавирусу.
Всего же на 29 марта в Ростовской области работают 17 ковидных госпиталей.