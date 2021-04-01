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Posted 1 апреля 2021, 10:50

Published 1 апреля 2021, 10:50

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Комиссия по сохранению исторического Ростова возобновила работу с 30 марта

1 апреля 2021, 10:50
С 30 марта в Ростове-на-Дону возобновила работу комиссия по сохранению архитектурно-художественной среды, сообщили в городской администрации.

Комиссия, состав которой почти полностью обновили, контролирует ремонт старинных объектов в городе. В новый состав вошли представители общественности, архитекторы, а также специалисты НКО «Фонд капитального ремонта».

На первом заседании члены комиссии приняли решение о расширении полномочий органа. В частности, они смогут контролировать ремонт социальных объектов: школ, детских садов, а также объектов-доминант, ремонт которых проводят за счет бюджета.

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