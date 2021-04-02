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Posted 2 апреля 2021, 14:26

Published 2 апреля 2021, 14:26

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Минимущества Ростовской области опровергло продажу своих акций ФК «Ростов»

Минимущества Ростовской области опровергло продажу своих акций ФК «Ростов»

2 апреля 2021, 14:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство имущественных отношений открестилось от продажи 49% акций АО ФК «Ростов» фирме президента клуба Арташеса Арутюнянца, говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФК «Ростов» на своем сайте опубликовал информацию о том, что состав акционеров клуба претерпел изменения. Долю в 49% выкупила компания ООО «Лернако», принадлежащая президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. При этом в системе СПАРК отмечалось, что 51% акций клуба принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Остальными 49% владело ООО «Южный Капитал», бенефициаром которого является Арутюнянц.

В министерстве же новость о продаже 49% акций ООО «Лернако», которое также принадлежит Арутюнянцу, назвали фейком.

«Правительство Ростовскои области не принимало решение о продаже принадлежащих Ростовскои области акции АО ФК „Ростов“. Минимущество Ростовскои области не проводило процедур и не заключало сделки по отчуждению акции АО ФК „Ростов“ из областнои собственности. По состоянию на 1 апреля 2021 года в государственнои собственности Ростовскои области находится 51% акции АО ФК „Ростов“. Планов по их отчуждению из областнои собственности не имеется», — говорится в официальном заявлении.

Из всего этого можно сделать вывод, что 49% акций ФК «Ростов» просто перешли из одной фирмы Арутюнянца в другую. А контрольный пакет все также принадлежит региональным властям.

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#Общество#Новости
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