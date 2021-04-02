Минимущества Ростовской области опровергло продажу своих акций ФК «Ростов»

«Правительство Ростовскои области не принимало решение о продаже принадлежащих Ростовскои области акции АО ФК „Ростов“. Минимущество Ростовскои области не проводило процедур и не заключало сделки по отчуждению акции АО ФК „Ростов“ из областнои собственности. По состоянию на 1 апреля 2021 года в государственнои собственности Ростовскои области находится 51% акции АО ФК „Ростов“. Планов по их отчуждению из областнои собственности не имеется», — говорится в официальном заявлении.