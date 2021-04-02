Минимущества Ростовской области опровергло продажу своих акций ФК «Ростов»

Posted 2 апреля 2021, 14:26
Published 2 апреля 2021, 14:26
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Ранее ФК «Ростов» на своем сайте опубликовал информацию о том, что состав акционеров клуба претерпел изменения. Долю в 49% выкупила компания ООО «Лернако», принадлежащая президенту клуба Арташесу Арутюнянцу. При этом в системе СПАРК отмечалось, что 51% акций клуба принадлежит Министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. Остальными 49% владело ООО «Южный Капитал», бенефициаром которого является Арутюнянц.
В министерстве же новость о продаже 49% акций ООО «Лернако», которое также принадлежит Арутюнянцу, назвали фейком.
«Правительство Ростовскои области не принимало решение о продаже принадлежащих Ростовскои области акции АО ФК „Ростов“. Минимущество Ростовскои области не проводило процедур и не заключало сделки по отчуждению акции АО ФК „Ростов“ из областнои собственности. По состоянию на 1 апреля 2021 года в государственнои собственности Ростовскои области находится 51% акции АО ФК „Ростов“. Планов по их отчуждению из областнои собственности не имеется», — говорится в официальном заявлении.
Из всего этого можно сделать вывод, что 49% акций ФК «Ростов» просто перешли из одной фирмы Арутюнянца в другую. А контрольный пакет все также принадлежит региональным властям.