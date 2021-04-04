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Posted 4 апреля 2021, 13:13

Published 4 апреля 2021, 13:13

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Еще в одном районе Ростовской области сиротам выдали жилье без тепла и горячей воды

4 апреля 2021, 13:13
Следственный комитет организовал проверку по факту выдачи непригодных для проживания квартир сиротам в Пролетарске, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Информация об этом появилась в СМИ, журналисты утверждали, что в 2016 году дети-сироты Пролетарска получили квартиры без отопления, вентиляции и горячей воды. Кроме того, дом, в котором выделили квартиры, построили с многочисленными нарушениями.

После сообщений организовали доследственную проверку, по результатам которой уже будет представление о дальнейших действиях.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с публикациями в СМИ информации о предоставлении в Пролетарском районе области некачественного жилья детям-сиротам.

По результатам будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования по содержанию жилищного фонда.При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Ростовской области начали проверять жилье, выделенное сиротам, после скандала в поселке Целина. Там детей поселили в квартиры с плесенью на стенах и проваленным полом.

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