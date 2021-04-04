Еще в одном районе Ростовской области сиротам выдали жилье без тепла и горячей воды

Posted 4 апреля 2021, 13:13
Published 4 апреля 2021, 13:13
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Информация об этом появилась в СМИ, журналисты утверждали, что в 2016 году дети-сироты Пролетарска получили квартиры без отопления, вентиляции и горячей воды. Кроме того, дом, в котором выделили квартиры, построили с многочисленными нарушениями.
После сообщений организовали доследственную проверку, по результатам которой уже будет представление о дальнейших действиях.
Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с публикациями в СМИ информации о предоставлении в Пролетарском районе области некачественного жилья детям-сиротам.
По результатам будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации муниципального образования по содержанию жилищного фонда.При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Напомним, в Ростовской области начали проверять жилье, выделенное сиротам, после скандала в поселке Целина. Там детей поселили в квартиры с плесенью на стенах и проваленным полом.