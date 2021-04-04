Еще в одном районе Ростовской области сиротам выдали жилье без тепла и горячей воды

Информация об этом появилась в СМИ, журналисты утверждали, что в 2016 году дети-сироты Пролетарска получили квартиры без отопления, вентиляции и горячей воды. Кроме того, дом, в котором выделили квартиры, построили с многочисленными нарушениями.