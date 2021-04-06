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Posted 6 апреля 2021, 08:28

Published 6 апреля 2021, 08:28

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Уголовное дело возбудили против главы «Концерн Покровский» в Ростовской области

Уголовное дело возбудили против главы «Концерн Покровский» в Ростовской области

6 апреля 2021, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Концерна Покровский» Андрея Коровайко и его подчиненных, сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову».

Бизнесмена Андрея Коровайко, совладельца компании Аркадия Чебанова, адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова, Александра Войналовича и Сергея Ечкалова подозревают в вымогательствах имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий.

При этом сотрудники правоохранительных органов задержали Хачатурова, Бражникова и Войналовича. Сам Коровайко, якобы, находится за границей. Аркадия Чебанова и Сергея Ечкалова объявили в розыск.

Ранее стало известно об обысках в компаниях, входящих в «Концерн Покровский».

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