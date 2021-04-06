Уголовное дело возбудили против главы «Концерн Покровский» в Ростовской области

Posted 6 апреля 2021, 08:28
Published 6 апреля 2021, 08:28
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Бизнесмена Андрея Коровайко, совладельца компании Аркадия Чебанова, адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова, Александра Войналовича и Сергея Ечкалова подозревают в вымогательствах имущества, рейдерских захватах сельхозпредприятий.
При этом сотрудники правоохранительных органов задержали Хачатурова, Бражникова и Войналовича. Сам Коровайко, якобы, находится за границей. Аркадия Чебанова и Сергея Ечкалова объявили в розыск.