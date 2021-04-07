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Жители центра Ростова до среды остались без газа из-за аварии

7 апреля 2021, 05:52
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону произошла аварийная ситуация, из-за которой в центре города отключили газоснабжение, сообщили в городской администрации.

Жители Кировского района начали массово жаловаться на отключение газа. Это коснулось домов по улице Пушкинская, проспекту Ворошиловский, переулкам Малый и Газетный.

На место выехали аварийные службы, чтобы определить причину. Сейчас проводится прочистка подземного газопровода с использованием компрессорного оборудования.

«Все работы должны завершиться в среду. После этого начнется пуск газа в многоквартирные дома», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что почти шесть тысяч машин перейдут на газ в Ростовской области до 2023 года.

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