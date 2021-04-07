Жители центра Ростова до среды остались без газа из-за аварии

Жители Кировского района начали массово жаловаться на отключение газа. Это коснулось домов по улице Пушкинская, проспекту Ворошиловский, переулкам Малый и Газетный.
На место выехали аварийные службы, чтобы определить причину. Сейчас проводится прочистка подземного газопровода с использованием компрессорного оборудования.
«Все работы должны завершиться в среду. После этого начнется пуск газа в многоквартирные дома», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что почти шесть тысяч машин перейдут на газ в Ростовской области до 2023 года.