Бухгалтера школы будут судить в Каменске-Шахтинском за обман Минфина

Преступление было совершено в мае 2019 года. Сотрудница передала в региональный Минфин заявку на оплату расходов.
«В документе была отражена недостоверная информация о необходимости перечислить школе 123 тысячи рублей. Деньги предназначались якобы на выплату отпускных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 37-летняя обвиняемая забрала все средства себе. После этого возбудили уголовное дело, весь причиненный размер ущерба был возмещен.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее больше 200 млн руб похитили телефонные мошенники с карт в Ростовской области.