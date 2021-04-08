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Бухгалтера школы будут судить в Каменске-Шахтинском за обман Минфина

8 апреля 2021, 04:59
Фото: pixabay
В Ростовской области на скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер школы, которая присвоила себе крупную сумму, сообщили в региональном УСКР.

Преступление было совершено в мае 2019 года. Сотрудница передала в региональный Минфин заявку на оплату расходов.

«В документе была отражена недостоверная информация о необходимости перечислить школе 123 тысячи рублей. Деньги предназначались якобы на выплату отпускных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 37-летняя обвиняемая забрала все средства себе. После этого возбудили уголовное дело, весь причиненный размер ущерба был возмещен.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Ранее больше 200 млн руб похитили телефонные мошенники с карт в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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