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Posted 8 апреля 2021, 08:06

Published 8 апреля 2021, 08:06

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Детектива привлекут для поиска имущества ростовского «Палмали» в Турции

8 апреля 2021, 08:06
Поиском имущества ростовского ООО «Палмали» на территории Турции будет заниматься детектив, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Оплата услуг детективов будет произведена за счет конкурсной массы ООО „Палмали“ в размере, не превышающим 4000 (четыре тысячи) долларов США в отношении каждого юридического или физического лица», — сказано в сообщении.

Детективу необходимо выявить имущество 19 компаний, подконтрольных владельцу турецкой судоходной группы Palmali Holding Compani Мубаризу Мансимову. Последнего привлекли к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Палмали», которое признали банкротом в 2018 году по иску Сбербанка.

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