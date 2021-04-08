Детектива привлекут для поиска имущества ростовского «Палмали» в Турции

Posted 8 апреля 2021, 08:06
Published 8 апреля 2021, 08:06
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
«Оплата услуг детективов будет произведена за счет конкурсной массы ООО „Палмали“ в размере, не превышающим 4000 (четыре тысячи) долларов США в отношении каждого юридического или физического лица», — сказано в сообщении.
Детективу необходимо выявить имущество 19 компаний, подконтрольных владельцу турецкой судоходной группы Palmali Holding Compani Мубаризу Мансимову. Последнего привлекли к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Палмали», которое признали банкротом в 2018 году по иску Сбербанка.