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Катя Гордон не помогла жителям Ростовской области

8 апреля 2021, 10:36
Фото: instagram.com/katyagordon
Столкнувшись с горем, жители Ростовской области обратились к известной правозащитнице Екатерине Гордон, но она «никаким образом» не захотела помочь, сообщает RostovGazeta житель Мартыновского района Михаил Мошенский.

В семье Михаила Мошенского произошло горе. Он рассказывает, что в ЦРБ Мартыновского района лежал его отец Геннадий Мошенский, которому не оказывали должную диагностику при COVID-19, не осуществляли необходимое лечение.

Даже врача-анестезиолога в больнице не оказалось, и родные были вынуждены искать его самостоятельно. Правда, в больницу стороннего доктора так и не пропустили. Геннадий Мошенский умер.

Столкнувшись с горем, родные подавали жалобы на халатность врачей во всевозможные инстанции. Обратились они и к российской правозащитнице Екатерине Гордон, получившей широкую известность после обещаний разобраться в проблемах здравоохранения Ростовской области.

«Но она равнодушно констатировала, что „бороться с медиками очень трудно, вряд ли вы чего-то добьетесь“. И никаким образом не захотела нам помочь», — сообщает Михаил Мошенский.

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