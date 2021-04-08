Катя Гордон не помогла жителям Ростовской области

В семье Михаила Мошенского произошло горе. Он рассказывает, что в ЦРБ Мартыновского района лежал его отец Геннадий Мошенский, которому не оказывали должную диагностику при COVID-19, не осуществляли необходимое лечение.
Даже врача-анестезиолога в больнице не оказалось, и родные были вынуждены искать его самостоятельно. Правда, в больницу стороннего доктора так и не пропустили. Геннадий Мошенский умер.
Столкнувшись с горем, родные подавали жалобы на халатность врачей во всевозможные инстанции. Обратились они и к российской правозащитнице Екатерине Гордон, получившей широкую известность после обещаний разобраться в проблемах здравоохранения Ростовской области.
«Но она равнодушно констатировала, что „бороться с медиками очень трудно, вряд ли вы чего-то добьетесь“. И никаким образом не захотела нам помочь», — сообщает Михаил Мошенский.
Подробнее в материале: Халатность и цинизм: как лечили от коронавируса в больницах Ростовской области