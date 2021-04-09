Как капуста: украинка пыталась вывезти вещи для продажи, надев на себя 13 курток

Posted 9 апреля 2021, 08:50
Published 9 апреля 2021, 08:50
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Женщина шла пешком из Ростовской области в Украину, таможню она проходила по «зеленому» коридору. При досмотре выяснилось, что между слоями одежды она примотала скотчем 13 курток.
В ходе опроса украинка рассказала, что куртки не ее, о перемещении через границу ее попросила незнакомая женщина, пообещав за это денег.
Ранее на таком же нарушении попался студент, который за обещанные незнакомцем деньги пытался пронести на себе шесть футболок и пять штанов. И на студента, и на женщину завели дела об административных правонарушениях.