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Posted 9 апреля 2021, 08:50

Published 9 апреля 2021, 08:50

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Как капуста: украинка пыталась вывезти вещи для продажи, надев на себя 13 курток

9 апреля 2021, 08:50
Жительницу Украину, пытавшуюся пронести на себе 13 курток, задержали на пропускном пункте Донецк Ростовской области, сообщили в Южном таможенном управлении.

Женщина шла пешком из Ростовской области в Украину, таможню она проходила по «зеленому» коридору. При досмотре выяснилось, что между слоями одежды она примотала скотчем 13 курток.

В ходе опроса украинка рассказала, что куртки не ее, о перемещении через границу ее попросила незнакомая женщина, пообещав за это денег.

Ранее на таком же нарушении попался студент, который за обещанные незнакомцем деньги пытался пронести на себе шесть футболок и пять штанов. И на студента, и на женщину завели дела об административных правонарушениях.

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