Клавиатуры по 8 тыс хотели купить власти Аксайского района перед задержанием Борзенко

Posted 13 апреля 2021, 09:19
Published 13 апреля 2021, 09:19
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Напомним, что в понедельник в одном из санаториев Кисловодска был задержан Борзенко по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничеств. Предположительно, подозреваемый вместе с подельниками отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Размер заработка мог превысить 500 миллионов рублей.
Стало известно, что у семьи Борзенко обнаружили 170 объектов недвижимости. Мониторинг госзакупок показал, что в марте управление соцзащиты населения администрации района объявило аукцион, который состоится 20 апреля.
Планируется приобрести системные блоки на 214 тысяч рублей, клавиатуры — на 34 тысячи. Стоимость каждой составит восемь тысяч рублей.
Кроме того, будут закуплены мониторы стоимостью 21 тысяча рублей каждый. Всего на компьютеры потратят более 334 тысяч.
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