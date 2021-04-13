Клавиатуры по 8 тыс хотели купить власти Аксайского района перед задержанием Борзенко

Напомним, что в понедельник в одном из санаториев Кисловодска был задержан Борзенко по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе мошенничеств. Предположительно, подозреваемый вместе с подельниками отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Размер заработка мог превысить 500 миллионов рублей.