В Ростове рекультивируют мусорный полигон после жалоб горожан на вонь

Полигон твердых бытовых отходов находится в переулке 1-й Машиностроительный. Его включили в государственный реестр объектов накопленного вреда природе.
Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Мероприятия пройдут в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды».
Ранее жители микрорайона Левенцовский постоянно жаловались на неприятный запах в ночное время. Они предполагали, что причиной может быть одно из предприятии на Северо-Западной промзоне.
До этого в суд передали уголовное дело в отношении экс-сотрудника компании «Чистый город». По версии следствия, он складировал химические отходы за пределами полигона.