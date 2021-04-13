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В Ростове рекультивируют мусорный полигон после жалоб горожан на вонь

13 апреля 2021, 09:53
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в этом году начнутся работы по рекультивации мусорного полигона в Северо-Западной промзоне, сообщили в городской администрации.

Полигон твердых бытовых отходов находится в переулке 1-й Машиностроительный. Его включили в государственный реестр объектов накопленного вреда природе.

Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Мероприятия пройдут в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды».

Ранее жители микрорайона Левенцовский постоянно жаловались на неприятный запах в ночное время. Они предполагали, что причиной может быть одно из предприятии на Северо-Западной промзоне.

До этого в суд передали уголовное дело в отношении экс-сотрудника компании «Чистый город». По версии следствия, он складировал химические отходы за пределами полигона.

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