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Posted 16 апреля 2021, 06:18

Published 16 апреля 2021, 06:18

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Получивший трехкомнатную квартиру ростовский учитель рвется во власть

16 апреля 2021, 06:18
Преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону, который в прошлом году стал учителем года России, хочет попасть в праймериз «Единой России», пишет Donnews.

Педагог намерен попасть на предстоящие выборы депутатов Госдумы. По данным издания, он попадет в первую тройку по партийному списку. В нем же будут губернатор Василий Голубев и главврач Областной детской клинической больницы Светлана Пискунова.

Кроме того, заявку на участие в праймериз подала парламентарий Заксобрания региона Екатерина Стенякина. Она намерена пройти по Шахтинскому округу.

Что касается Гурова, то после победы в конкурсе он получил сертификат на трехкомнатную квартиру.

#Политика#Новости
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