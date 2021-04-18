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Новости недели в Ростове о богатстве чиновников и опасениях губернатора

18 апреля 2021, 15:29
Фото: pixabay
В Ростовской области на этой неделе стало известно об имуществе задержанного главы Аксайского района Виталя Борзенко, сомнении местных жителей в законности заработков чиновника и возможном росте заболеваемости коронавирусом, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Богатство чиновника

В Ростовской области у задержанного главы Аксайского района Виталия Борзенко оказалось огромное количество недвижимости. Задержание прошло 12 апреля в одном из санаториев Кисловодска, в котором чиновник находился на отдыхе. Ему вменяют сразу несколько статей, при этом подозреваемыми по этому делу стали и коммерсанты, курировавшие местные рынки.

Фото: aksayland.ru

Следствие уверено, что подельники незаконно отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Они могли заработать более 500 миллионов рублей.

Источник в силовых структурах рассказал RostovGazeta, что у семьи Борзенко есть 172 объекта недвижимости на сумму 300 миллионов рублей. Хотя в 2019 году он заработал только 2 миллиона рублей.

У одной из дочерей подозреваемого оказались 45 земельных участков и зданий. Еще 28 участков имеет ее супруг.

Жена Борзенко является собственником десятков земельных участков и офисных зданий.

Недоверие к госслужащим

Жители Ростова-на-Дону заявили, что не верят в законность заработка бывшего мэра города Михаила Чернышева, ставшего самым богатым депутатом Госдумы от области. В прошлом году он задекларировал доход 13 миллионов рублей, у него есть машины Porsche Cayenne и «ГАЗ», земельные участки, дом и две квартиры.

Фото: pixabay

Супруга добавила в семейный бюджет 1,9 миллиона рублей. У нее в собственности оказались квартира, гараж и автомобиль Porsche Macan.

Это вызвало бурные обсуждения в соцсетях. В частности, жители Ростова усомнились в том, что на все это можно заработать законным путем.

Некоторые заявили, что им противно читать о таких больших суммах.

Боязнь коронавируса

Губернатор области Василий Голубев заявил, что опасается резкого роста числа заболевших коронавирусом после майских праздников. По его словам, пора начинать подготовку, чтобы статистика по болезни не ухудшалась.

Глава региона призвал всех глав муниципалитетов к отработке шагов по подготовке к проведению праздников. Он уточнил, что если сейчас расслабиться, то придется решать проблемы с ростом заболеваемости.

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