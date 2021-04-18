Новости недели в Ростове о богатстве чиновников и опасениях губернатора

Жители Ростова-на-Дону заявили, что не верят в законность заработка бывшего мэра города Михаила Чернышева, ставшего самым богатым депутатом Госдумы от области. В прошлом году он задекларировал доход 13 миллионов рублей, у него есть машины Porsche Cayenne и «ГАЗ», земельные участки, дом и две квартиры.