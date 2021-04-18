Погибшие в Новочеркасске подростки снимали перед смертью видео из машины

Ролик опубликовало интернет-издание 161.ru в своем профиле в соцсети. На нем видно, как подростки под громкую музыку разъезжают на автомобиле по городским улицам. При этом в салоне почти не слышно разговоров, только иногда кто-то из школьников громко матерится. Сам момент аварии камера не запечатлела.