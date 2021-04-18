Погибшие в Новочеркасске подростки снимали перед смертью видео из машины

Ролик опубликовало интернет-издание 161.ru в своем профиле в соцсети. На нем видно, как подростки под громкую музыку разъезжают на автомобиле по городским улицам. При этом в салоне почти не слышно разговоров, только иногда кто-то из школьников громко матерится. Сам момент аварии камера не запечатлела.
Напомним, что смертельное ДТП, в котором погибли пятеро подростков произошло в Новочеркасске в ночь на 18 апреля. За рулем находился 14-летний подросток, который не справился с управлением автомобиля и на большой скорости влетел в дерево.
В салоне находились шестеро подростков, четверо юношей и две девушки 2006 и 2007 года рождения. Выжить удалось только одному парню, он находится в критическом состоянии.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, расследование взял под личный контроль глав СКР Александр Бастрыкин. Кроме того, известно, что полицейские разыскивают человека, который мог купить подросткам пиво.