Русский национальный банк ликвидировали после банкротства в Ростове

ООО «Русский национальный банк» было зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 1990 году. В число совладельцев банка входили супруга известного ростовского бизнесмена Вадима Варшавского — Елена, ей принадлежит 45% в уставном капитале. В ходе проверки в сотрудники полиции выявили в банке хищения на сумму 1 миллиард рублей. Сумма требований кредиторов при этом превысила 1,49 миллиарда рублей.