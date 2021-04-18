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Русский национальный банк ликвидировали после банкротства в Ростове

18 апреля 2021, 12:42
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону после двухлетней процедуры банкротства было ликвидировано ООО «Русский национальный банк», принадлежавшее бизнесмену Вадиму Варшавскому, следует из сообщения в системе СПАРК.

Юридическое лицо было ликвидировано 15 апреля 2021 года. Напомним, что процедура банкротства в отношении банка была инициирована в ноябре 2018 года. Это произошло по требованию Банка России, который лишил финансовую организацию лицензии на осуществление деятельности.

ООО «Русский национальный банк» было зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 1990 году. В число совладельцев банка входили супруга известного ростовского бизнесмена Вадима Варшавского — Елена, ей принадлежит 45% в уставном капитале. В ходе проверки в сотрудники полиции выявили в банке хищения на сумму 1 миллиард рублей. Сумма требований кредиторов при этом превысила 1,49 миллиарда рублей.

В марте 2020 года стало известно, что третье лицо ООО «Забава», связанное с дочкой бизнесмена Варшавского Анной Агрест, расплатилось с долгами банка перед кредиторами.

В результате конкурсное производство закрыли, а компанию ликвидировали.

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