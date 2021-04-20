Ростовская область вошла в число регионов, попадающих в обзор беспилотников США

Как пишет «Московский комсомолец», беспилотник при нахождении над Донбассом, Грузией и акваторией Черного моря вблизи границ России может «рассмотреть» несколько российских регионов.
Полностью просматриваются Воронежская и Белгородская области, частично БПЛА «видит» Ростовскую область, Кубань, Адыгею, Ставрополье и северокавказские республики.
Беспилотник оснащен аппаратурой, позволяющей определять положение наземных и наводных объектов с обрисовкой их контура на удалении до 250 километров и углом обзора в 360 градусов.