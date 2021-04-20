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Ростовская область вошла в число регионов, попадающих в обзор беспилотников США

20 апреля 2021, 11:48
Фото: The U.S. Army/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Беспилотник большой дальности MQ-4 Triton, состоящий на вооружений США, может вести разведку на территории Ростовской области, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как пишет «Московский комсомолец», беспилотник при нахождении над Донбассом, Грузией и акваторией Черного моря вблизи границ России может «рассмотреть» несколько российских регионов.

Полностью просматриваются Воронежская и Белгородская области, частично БПЛА «видит» Ростовскую область, Кубань, Адыгею, Ставрополье и северокавказские республики.

Беспилотник оснащен аппаратурой, позволяющей определять положение наземных и наводных объектов с обрисовкой их контура на удалении до 250 километров и углом обзора в 360 градусов.

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#Новости#Политика
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