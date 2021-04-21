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Еще один инвестор претендует на застройку левобережья в Ростове

21 апреля 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону две компании будут бороться за право застраивать территорию возле «Ростов-Арены», прозвучало в городской Думе.

Одной из компаний является «СК-Новый Ростов», ее совладельцем оказался президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Вторым возможным инвестором выступает «ЮгСтройИнвест», у которого есть и другие проекты в городе.

По информации издания РБК, компании являются конкурентами и окончательное решение примут власти города. Предстоит установить, кто не нарушит планов по развитию левобережной зоны.

Для застройки территории возле стадиона «Ростов-Арена» предстоит поменять категорию земельного участка. Ранее здесь хотели возвести торговый центр, но передумали.

Ранее стало известно, что стадион хотят построить на Зеленом острове в Ростове.

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#Новости#Экономика
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