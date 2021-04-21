Еще один инвестор претендует на застройку левобережья в Ростове

Одной из компаний является «СК-Новый Ростов», ее совладельцем оказался президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Вторым возможным инвестором выступает «ЮгСтройИнвест», у которого есть и другие проекты в городе.
По информации издания РБК, компании являются конкурентами и окончательное решение примут власти города. Предстоит установить, кто не нарушит планов по развитию левобережной зоны.
Для застройки территории возле стадиона «Ростов-Арена» предстоит поменять категорию земельного участка. Ранее здесь хотели возвести торговый центр, но передумали.