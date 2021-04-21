Кладовщика песчаного карьера в Ростовской области обвинили в хранении наркотиков

В редакцию RostovGazeta обратился житель Неклиновского района Ростовской области Игорь Новиков. Он рассказал, что в ноябре 2019 года его жена Татьяна Новикова, кладовщик песчаного карьера в селе Вознесеновка, не смогла попасть на рабочее место.
«Это был понедельник, после выходных. Ключ не вставлялся в замочную скважину, пришлось позвать на помощь подсобных рабочих и вскрывать замок. Но не успела Татьяна войти в вагончик, как приехали сотрудники полиции Неклиновского РОВД. С ними в качестве понятых были двое из казачьей дружины. Моей жене не дали позвонить адвокату. Прижали ее в угол, вырвали и рук телефон и паспорт. После этого под подушкой у дальнего кресла нашли пакет, в котором оказалась фасованная трава в коробках из-под спичек и три пачки сигарет, в которые тоже вложены спичечные коробки», — рассказывает Игорь Новиков.
По его словам, после обыска Татьяну Новикову повезли в наркологию Таганрога. Анализ на наркотики показал отрицательный результат.
«Ей предъявляют обвинение по части 4 статьи 228, хотя никаких доказательств по делу нет. Жена обращалась к следователю с ходатайством о том, чтобы расширить круг лиц, подозреваемых в хранении наркотических веществ, предложила добровольно пройти полиграф. Но на все ходатайства получен отказ», — говорит Игорь Новиков.
Он уверен, что приговор его жене Татьяне Новиковой, пять лет, вынесен без соответствующих доказательств и улик.
«Я прошу провести официальное расследование. Моя жена никогда не имела никакого отношения к наркотикам. Более того, в процессе судебного следствия все установленные свидетели обвинения заявили, что не давали показаний против Татьяны Новиковой», — сообщает Игорь Новиков.
Ранее RostovGazeta сообщала, что школьник в Ростовской области пытался продать 30 пакетов с наркотиками.