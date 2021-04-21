Кладовщика песчаного карьера в Ростовской области обвинили в хранении наркотиков

«Это был понедельник, после выходных. Ключ не вставлялся в замочную скважину, пришлось позвать на помощь подсобных рабочих и вскрывать замок. Но не успела Татьяна войти в вагончик, как приехали сотрудники полиции Неклиновского РОВД. С ними в качестве понятых были двое из казачьей дружины. Моей жене не дали позвонить адвокату. Прижали ее в угол, вырвали и рук телефон и паспорт. После этого под подушкой у дальнего кресла нашли пакет, в котором оказалась фасованная трава в коробках из-под спичек и три пачки сигарет, в которые тоже вложены спичечные коробки», — рассказывает Игорь Новиков.