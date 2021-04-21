Теория лжи: как под видом банковского вклада не оформить рискованный продукт

Мисселингом называют практику, заключающуюся в том, что недобросовестные сотрудники финансовой организации намеренно вводит человека в заблуждение, пытаясь продать ему не тот товар или услугу, которые ему на самом деле нужны. Другими словами, клиент приходит в банк, чтобы, например, открыть вклад, а уходит с полисом инвестиционного страхования жизни, причем даже не подозревая об этом.
Инвестиционное надувательство
Жительница Шахт Марина пожаловалась на обман со стороны сотрудника банка. Она продала старенький автомобиль, доставшийся ей в наследство, и пришла в отделение банка, чтобы разместить свои сбережения на вкладе. Процентная ставка по вкладу составляла 5,3% годовых. Но сотрудник финансовой организации уговорил женщину воспользоваться «более выгодным предложением» с гораздо более высокой «гарантированной доходностью». Марина вышла из отделения в полной уверенности, что теперь ее деньги под находятся под надежной защитой.
«Через год, когда срок депозита подходил к концу, я пришла в банк, чтобы забрать свои деньги, а тут выяснилось, что вклада на самом деле нет. Вместо него со мной оформили договор инвестиционного страхования жизни и свои сбережения мне пришлось требовать у страховой компании. Причем выяснилось, что за год я ровным счетом ничего не заработала», - посетовала женщина.
Марина даже не подозревала, что заключила договор с множеством нюансов, отличающих ее выбор от депозита, на который она рассчитывала.
Инвестиции или обман?
Инвестиционное страхование действительно может быть доходным, однако инвесторам важно понимать все его особенности. А если клиенту не объяснили разницу между страховым продуктом и вкладом, это явный мисселинг.
Согласно статистике жалоб, которые получает Банк России, чаще всего жертвами мисселинга наши граждане становятся в банках. Дело в том, что большинство россиян зачастую не оценивают критически все советы менеджеров банка.
По словам эксперта Банка России Елены Шервуд, в условиях, когда ставки по вкладам снижаются люди стараются найти варианты, при которых доходность сохранится на прежнем уровне. Поэтому клиенты охотно соглашаются на новый продукт, если в банке ему сказали, что это тоже самое, что и депозит, только лучше.
Менеджеры банков, чувствуя настроение клиента, нередко предлагают ему оформить инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни, облигации, векселя самого банка, иные ценные бумаги. Некоторым даже советуют разместить часть сбережений на вкладе, а часть инвестировать в другие финансовые продукты. Но клиента при этом «забывают» предупредить, что только вклады (и счета) застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей. Да и доходность других финансовых продуктов невозможно гарантировать.
Так, в 2020 году на российском фондовом рынке был зафиксирован небывалый рост числа новых инвесторов. Как отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце 2020 года, банки пользуются тем, что еще не вступили в силу новые правила продажи инвестиционных продуктов неопытным инвесторам.
По словам главы ЦБ, финансовые организации стремятся максимально использовать период адаптации и «впаривают» людям продукты, в которых они совершенно ничего не понимают.
Одному из сотрудников редакции RostovGazeta пришло смс-сообщение от крупного банка, ему предложили воспользоваться так называемым «комбинированным вкладом». Банк предлагал было разместить сбережения на вкладе под 3% годовых, но при условии оформления инвестиционного страхования жизни годовая доходность значительно вырастала.
Но эксперт Банка России Елена Шервуд предупреждает, нужно четко разделить понятия сбережения и инвестиции. Ведь инвестиции могут быть очень выгодными и приносить хороший доход, но важно знать о рисках понести убытки. «И чем выше предполагаемая доходность, тем выше и риски», - отмечает спикер.
Как не остаться с носом
Прежде чем соглашаться на выгодные, на первый взгляд, предложения от банков, чтобы не оказаться жертвой мисселинга эксперт советует задать менеджеру банка четыре простых вопроса.
Во-первых, стоит сразу поинтересоваться, гарантирована ли доходность и действует ли определенная ставка на протяжении всего срока договора. В банке клиенту могут сообщить, что гарантированная доходность составляет всего 1-2%, однако реальная доходность может быть выше. Но все обещания, которые не прописаны в договоре, не могут быть гарантией.
Во-вторых, необходимо выяснить, застрахована ли вся сумма Агентством по страхованию вкладов. По закону все вклады россиян до 1,4 миллиона рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но вот деньги вложенные в инвестиционные продукты, случись что, никто не вернет.
В-третьих, узнайте, на какой срок заключается договор и могут ли грозить вам потери при досрочном снятии средств.
Ну и самое главное, нужно точно знать, с какой организацией заключается договор – банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее. Всегда внимательно читайте договор. И, если уж вы решите стать инвестором, то делать это нужно осознанно, создав для себя, так называемую, денежную подушку безопасности, отложив на "черный день" минимум пять своих среднемесячных заработков.