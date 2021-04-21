Теория лжи: как под видом банковского вклада не оформить рискованный продукт

«Через год, когда срок депозита подходил к концу, я пришла в банк, чтобы забрать свои деньги, а тут выяснилось, что вклада на самом деле нет. Вместо него со мной оформили договор инвестиционного страхования жизни и свои сбережения мне пришлось требовать у страховой компании. Причем выяснилось, что за год я ровным счетом ничего не заработала», - посетовала женщина.