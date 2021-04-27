Двух полицейских задержали в Ростове за организацию незаконной миграции

Posted 27 апреля 2021, 07:21
Published 27 апреля 2021, 07:21
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Подозреваемыми оказались начальник отдела виз и регистраций отдела по вопросам миграции городского Управления МВД и сотрудница отдела по вопросам миграции. Их подельником выступал 47-летний мужчина.
«В марте фигуранты помогали нелегальному мигранту жить в России. Они незаконно поставили его на миграционный учет», — сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее в Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе.