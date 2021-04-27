Двух полицейских задержали в Ростове за организацию незаконной миграции

В Ростове-на-Дону были задержаны два правоохранителя, которые оказывали помощь нелегальным мигрантам, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемыми оказались начальник отдела виз и регистраций отдела по вопросам миграции городского Управления МВД и сотрудница отдела по вопросам миграции. Их подельником выступал 47-летний мужчина. «В марте фигуранты помогали нелегальному мигранту жить в России. Они незаконно поставили его на миграционный учет», — сказано в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее в Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе. Материалы по теме Приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году