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Posted 27 апреля 2021, 07:21

Published 27 апреля 2021, 07:21

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Двух полицейских задержали в Ростове за организацию незаконной миграции

Двух полицейских задержали в Ростове за организацию незаконной миграции

27 апреля 2021, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону были задержаны два правоохранителя, которые оказывали помощь нелегальным мигрантам, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемыми оказались начальник отдела виз и регистраций отдела по вопросам миграции городского Управления МВД и сотрудница отдела по вопросам миграции. Их подельником выступал 47-летний мужчина.

«В марте фигуранты помогали нелегальному мигранту жить в России. Они незаконно поставили его на миграционный учет», — сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее в Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе.

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